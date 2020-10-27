ФСБ задержала наркоторговцев на Дальнем Востоке

ФСБ пресекла деятельность преступной группы, которая сбывала наркотики в особо крупных размерах на Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении службы.

Так, в ходе проверок было найдено и изъято из незаконного оборота гашишное масло общей массой 5,5 кг, около 100 кг марихуаны, а также 10 кг семян дикорастущей конопли и не только. Общая стоимость изъятых запрещенных наркотических средств составила более 23 млн рублей.

Следственное подразделение УФСБ России по Амурской области уже завело уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Всех наркоторговцев задержали и заключили под стражу.

В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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