Еще 3269 человек вылечились от коронавируса в Москве
Анна Светлова
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За минувшие сутки еще 3 269 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 296 474.
Согласно последним данным оперштаба, в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровело 1 146 096 пациентов.
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