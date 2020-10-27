Еще 3269 человек вылечились от коронавируса в Москве

За минувшие сутки еще 3 269 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 296 474.

Согласно последним данным оперштаба, в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровело 1 146 096 пациентов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 43 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии

— В ГД предложили бесплатно выдавать медикаменты лечащимся дома от COVID-19 россиянам

— Роспотребнадзор спрогнозировал обострение ситуации с коронавирусом в России