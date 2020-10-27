В управлении ЗАГС Москвы назвали самый популярный день для свадеб

Самым популярным днем для проведения свадеб считается суббота, однако люди в 2020 году выбирали и самые необычные для торжественной регистрации брака дни недели, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Традиционно воскресенье и понедельник в отделах ЗАГС являются выходными. Однако в эти дни работают два Дворца бракосочетания – №1 и №3. В воскресенье успели пожениться более 1200 пар, а в понедельник — свыше 700.

«Мы запустили такой график работы пилотным проектом и видим, что уже в 2020 году две тысячи молодоженов зарегистрировали брак в торжественной обстановке в эти дни. Это почти 4% от общего числа браков в этом году», — сказала и. о. правления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

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