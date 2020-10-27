Заразившийся коронавирусом губернатор Иркутской области госпитализирован

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию, госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», — уточнил источник.

Информация о заболевании Кобзева появилась в понедельник, 26 октября. Тогда сообщалось, что глава региона находится дома в самоизоляции и работает дистанционно.

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