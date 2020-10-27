Кабмин Чехии запретил гражданам выходить на улицу ночью

Бернст Ю.

Правительство Чехии в целях борьбы с ростом заболевших COVID-19 запретило гражданам выходить на улицу с 21.00 до 5.00 с 28 октября по 3 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минздрава республики Романа Примулу.

Исключения составляют поездка на работу и выполнение иных неотложных действий, а также прогулка с домашними собаками на расстоянии до 500 м от дома.

В дневное время гражданам можно выходить из дома для поездки на работу, посещения родственников, покупки продуктов и лекарств.

По последним данным, в Чехии выявили 162 866 человек коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 43 млн заболевших, более 1,1 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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