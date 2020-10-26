Жириновский предложил Мишустину «омолодить» кадры
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением к премьер-министру России Михаилу Мишустину отдавать предпочтение холостым кандидатам при подборе кадров. Об этом сообщается на сайте правительства.
Кроме того, политик предложил обращать внимание на наличие детей у претендента.
«Михаил Владимирович, омоложение – это хорошо, более энергичные и быстрые на подъем», — сказал Жириновский.
Депутат также предложил брать на работу староверов и протестантов.
В ответ Мишустин не согласился с Жириновским и сказал, что несмотря на наличие семей у работников кабмина, их работе это не мешает.
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