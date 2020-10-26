Путин поручил снизить смертность в ДТП до 4 человек на 100 тыс. населения

Президент России Владимир Путин поручил правительству добиться снижения смертности в ДТП до 4 человек на 100 тыс. населения, сообщается на сайте Кремля.

Данная задача является частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Согласно поручению, она должна быть достигнута к 2030 году.

Ранее планировалось добиться снижения смертности до 4 человек на 100 тыс. населения к 2024 году.

В соответствии с обновленным документом, к 2024 году показатель не должен превысить 8,4 человека.

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