Путин учредил звание «Заслуженный судебный пристав РФ»

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении почетного звания «Заслуженный судебный пристав РФ». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В положении о почетном звании указывается, что его могут получить высокопрофессиональные работники органов принудительного исполнения за личные заслуги в организации и обеспечении установленного порядка деятельности судов, осуществлении принудительного исполнения судебных и других актов, организации и осуществлении межгосударственного розыска лиц в соответствии с международными договорами России.

Кроме того, работники могут быть удостоены этого звания за заслуги в организации дознания; в совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения, а также за выполнение госконтроля за компаниями, которые ведут деятельность по возврату просроченной задолженности.

Как правило, судебному приставу могут присвоить такое звание не ранее чем через 20 лет с начала службы.