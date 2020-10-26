В Казахстане запретят авиакомпаниям посадку пассажиров без ПЦР-справок

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, передает его пресс-служба.

Соответствующее поручение глава кабмина дал Министерству индустрии и инфраструктурного развития. Об этом говорилось во время селекторного заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса на территории республики.

«Ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов», — указано в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усилить контроль на государственной границе из-за ухудшения эпидемической ситуации по COVID-19 в сопредельных странах.

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