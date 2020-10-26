Пять случаев сибирской язвы зафиксировали в Дагестане

В Дагестане зарегистрировали еще пять случаев заражения сибирской язвой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Случаи были зафиксированы в селе Какамахи Карабудахкентского района в период с 24 по 26 октября.

В региональном минздраве отметили, что болезнь была определена у четырех пациентов в результате подворного обхода медработников. Все граждане были госпитализированы и изолированы в Гурбукинскую участковую больницу.

Согласно данным ведомства, состояние больных оценивается как средней степени тяжести. Все они имеют кожные проявления болезни.

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