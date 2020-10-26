Роспотребнадзор: вакцина «ЭпиВакКорона» безопасна для репродуктивного здоровья
Предварительные результаты исследования вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» показали ее безопасность для репродуктивного здоровья, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
При экспериментах на мышах и кроликах при введении вакцины специалисты не обнаружили влияния на структуру половых желез.
«Эти данные указывают на соответствующую безопасность вакцины против нового коронавируса для людей», — рассказали в ведомстве.
Полный цикл исследований завершится в декабре.
Ранее в октябре президент России Владимир Путин объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разработал государственный научный центр «Вектор».
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 43 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.
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