Скончалась старейшая жительница Британии

Самый пожилой человек в Великобритании — Джоан Хоккард — умерла в возрасте 112 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на племянника умершей долгожительницы.

Стоит отметить, что Хоккард родилась 29 марта 1908. В этот же день появился на свет британец Боб Уэйтон, который с февраля 2020 года считался старейшим живущим мужчиной на Земле. Он умер в мае этого года. Уэйтону было 112 лет.

Как сообщил племянник Хоккард, 74-летний Пол Рейнольдс, его тетя была из «довольно обеспеченной семьи». Во время Второй мировой войны она водила машины скорой помощи в Лондоне. Женщина «всегда стремилась жить полной жизнью», любила есть масло и сливки, а также не верила в диеты, рассказал он.

По словам мужчины, его тетя была волевым, очень гостеприимным и преданным человеком.

Как стало известно, теперь обладателем титула самого старого человека в Соединенном Королевстве стала 111-летняя Лилиан Прист.

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