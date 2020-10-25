Жителя Волгограда избили после конфликта в родительском чате

Житель Волгограда попал в больницу после избиения из-за конфликта в родительском чате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Неизвестный напал на посетителя банка и несколько раз ударил его рукой по голове, рассказали в правоохранительных органах. По одной из версий, сестра нападавшего попросила его разобраться с волгоградцем, так как тот оскорбил ее в родительском чате.

В настоящее время пострадавший находится в больнице. По данным регионального комитета здравоохранения, он перенес операцию и находится в коме.

Сотрудники полиции задержали 30-летнего подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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