Россияне описали идеальный выходной
Жители России рассказали, каким видят свой идеальный выходной день, передает RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом Superjob.
Согласно результатам, 26% опрошенных считают, что выходной день предназначен для общения с семьей.
Еще 24% респондентов считают выходной прекрасно проведенным, если они смогли выйти на прогулку.
17% россиян сочли идеальным выходным день, когда им удалось позаниматься спортом и потратить время на активный отдых.
Еще 14% граждан радуются выезду на шашлыки.
Для 8% опрошенных лучшим выходным является день общения с друзьями, 7% достаточно выспаться.
По 6% респондентов считают, что выходной день стоит потратить на домашние дела или поход в музей.
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