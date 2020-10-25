Названы причины развития рака языка

Челюстно-лицевой хирург-онколог Игорь Малиновский заявил, что небрежное отношение пациентов к зубным протезам может стать причиной развития рака языка.

«Это часто приводит к таким онкологическим заболеваниям, когда идет несостоятельность съемного протеза, когда происходит постоянное натирание слизистой, которое в последующем приводит к хронической травме», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист отметил, что любая хроническая травма может послужить спусковым механизмом для развития онкологического заболевания слизистой полости рта. К таким травмам относятся скол коронок или отлом зубов. В этом случае опухоль может возникнуть на абсолютно любом участке полости рта.

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