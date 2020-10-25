Вильфанд заявил о завершении сезона лесных пожаров в начале ноября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сезон лесных пожаров в России завершится в первых числах ноября. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, высокая пожароопасность прогнозируется в ближайшие дни в Астраханской, Волгоградской областях, а также на Севере Краснодарского края.

«Глобальное потепление отражается и в том, что существенно увеличился пожароопасный сезон. Мы [метеорологи] его заканчиваем в первых числах ноября», — добавил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в последние пять из-за глобального потепления пожароопасный сезон стал длиннее почти на месяц. До 2005 года период природных пожаров завершался 1 октября.

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