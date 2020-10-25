В Подмосковье ребенок погиб, перевернувшись на квадроцикле

В подмосковных Бронницах погиб 10-летний мальчик, который не справился с управлением квадроциклом. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области.

По информации следователей, ребенок самостоятельно катался на квадроцикле в поле. Во время движения он не справился с управлением, опрокинулся на квадроцикле и скончался от полученных травм.

«Планируется назначение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти мальчика. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

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