В Москве в воскресенье ожидается до +10°С

В Москве в воскресенье, 25 октября, ожидается до +10°С, облачность, местами небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, воздух днем прогреется до +8...+10°С. Ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать от +4...+6°С. Ветер будет западный, юго-западный 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 746 мм рт. ст., а ночью — 750 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.