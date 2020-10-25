В 12 российских регионах ожидается опасная погода

На востоке России ожидается снег, дождь, мокрый снег, сильный ветер и гололед. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это коснется Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Кемеровской, Иркутской области и еще семи регионов России, передает ТАСС.

«Связано это с циклонической деятельностью. Там, и в Приморском крае, и на Сахалине, Курильских островах, Камчатке, (ожидаются) все виды осадков: дождь, снег, мокрый снег. Усиление ветра до 25 м/с, даже до 30 м/с», — говорится в сообщении.

Также непогода ожидается на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области, Амурской области и в Сибирском федеральном округе.

«Будут и гололедно-изморозевые отложения, что очень опасно для проводов и транспорта. Усиление ветра там до 18-23 м/с. Самая некомфортная погода» , — сказал Вильфанд.

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