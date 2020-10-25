Врач рассказала об опасности берушей
Беруши при неправильном использовании могут нанести вред здоровью. Об этом сообщила врач-оториноларинголог Кира Базаркина, перадает «АиФ».
По словам врача, вставлять беруши следует чистыми руками и делать это аккуратно, чтобы не травмировать кожу слухового прохода и не занести инфекцию.
«Никогда не используйте повторно одноразовые беруши. Дело в том, что они обычно сделаны из пористого материала, который идеален для жизни и размножения в нем бактерий», — говорится в сообщении.
Кроме того, врач советует доставать беруши из ушей медленно, без резких движений. Она добавила, что не следует давать свои беруши другим людям.
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