Врач рассказала об опасности берушей

Беруши при неправильном использовании могут нанести вред здоровью. Об этом сообщила врач-оториноларинголог Кира Базаркина, перадает «АиФ».

По словам врача, вставлять беруши следует чистыми руками и делать это аккуратно, чтобы не травмировать кожу слухового прохода и не занести инфекцию.

«Никогда не используйте повторно одноразовые беруши. Дело в том, что они обычно сделаны из пористого материала, который идеален для жизни и размножения в нем бактерий», — говорится в сообщении.

Кроме того, врач советует доставать беруши из ушей медленно, без резких движений. Она добавила, что не следует давать свои беруши другим людям.

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