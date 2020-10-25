Синоптики ожидают сухую и теплую погоду в Москве на следующей неделе

На следующей неделе в Москве ожидается сухая и теплая погода. Температура будет выше нормы на три-четыре, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Осадков не будет, будут часто прояснения, солнышко, что, безусловно, приятно в конце октября. В воскресенье еще ожидаем небольшие дождики, а с понедельника уже все», — сообщил он.

По словам Вильфанда, из-за антициклона в Москве не будет осадков. Кроме того, дневная температура будет около 9-11 градусов, а минимальные ночные показатели — 0-5 градусов.

«Комфортная погода. Температура выше нормы на три- четыре градуса в течение всей недели», — сказал Вильфанд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Синоптик объяснил аномальное тепло в центре европейской части РФ

— В Москве в субботу ожидается до +12°С

— Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе