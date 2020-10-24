Массовый конфликт произошел в Саратовской области
Семён Сонный
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Полицейские пресекли массовый конфликт между жителями Дергачевского района Саратовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
В ходе конфликта никто не пострадал, сотрудники правоохранительных органов не допустили нарушений общественного порядка, рассказали в полиции.
В настоящее время проводится проверка.
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