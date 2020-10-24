Массовый конфликт произошел в Саратовской области

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Полицейские пресекли массовый конфликт между жителями Дергачевского района Саратовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

В ходе конфликта никто не пострадал, сотрудники правоохранительных органов не допустили нарушений общественного порядка, рассказали в полиции.

В настоящее время проводится проверка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В московском парке Свиблово задержали 11 человек после массовой драки

Более 10 человек задержали из-за массовой драки на юго-западе Москвы

Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу