Посольство США предупредило об угрозе терактов в Баку
Полина Рутковская
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Посольство США в Азербайджане предупредило американцев и других иностранцев об угрозе терактов в Баку, соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатической миссии.
«Посольство США в Баку получило достоверные сообщения о потенциальных террористических атаках и похищениях граждан США и других иностранных граждан в Баку», – указано в сообщении.
По данным дипмиссии, существует угроза терактов в отелях и других потенциальных местах. Рекомендуется избегать мест скопления людей и сохранять бдительность.