Посольство США предупредило об угрозе терактов в Баку

Посольство США в Азербайджане предупредило американцев и других иностранцев об угрозе терактов в Баку, соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатической миссии.

«Посольство США в Баку получило достоверные сообщения о потенциальных террористических атаках и похищениях граждан США и других иностранных граждан в Баку», – указано в сообщении.

По данным дипмиссии, существует угроза терактов в отелях и других потенциальных местах. Рекомендуется избегать мест скопления людей и сохранять бдительность.