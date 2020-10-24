Люди остаются на борту танкера в Азовском море после взрыва
Полина Рутковская
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Четыре человека остаются на борту танкера «Генерал Ази Асланов» после произошедшего взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным МЧС, экипаж судна состоял из 13 человек. На данный момент шесть человек спасены, трое находятся за бортом.
Ранее сообщалось, что в Азовском море на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв.
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