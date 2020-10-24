Российскую детскую больницу в Москве эвакуировали из-за пожара

Российская детская клиническая больница в Москве была эвакуирована из-за небольшого пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС России.

В подвальном помещении больницы загорелись постельные принадлежности, площадь пожара составила 0,5 кв. м., рассказали в МЧС. Из здания были эвакуированы 228 человек, в том числе 116 детей.

Возгорание было ликвидировано подручными средствами, никто не пострадал, указано в сообщении. Причины инцидента устанавливают.

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