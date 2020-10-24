В СК предложили обязать операторов хранить данные о звонках абонентов 10 лет

В Следственном комитете предложили обязать мобильных операторов хранить данные о звонках абонентов 10 лет, пишет «Интерфакс».

Такое предложение высказали следователи на встрече с председателем комитета Александром Бастрыкиным.

«Говоря о расследовании уголовных дел, руководство Северо-Западного следственного управления на транспорте выступило с предложением о внесении законодательной инициативы, обязывающий операторов сотовой связи увеличить срок хранения информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами с 3 до 10 лет», — говорится в сообщении.

Авторы отметили, что это положительно повлияет на расследование преступлений, в том числе прошлых лет.

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