Замглавы Егорьевска поместили под домашний арест

Заместитель главы подмосковного Егорьевска по вопросам ЖКХ Сергей Крюков помещен под домашний арест по обвинению в мошенничестве при ликвидации незаконных свалок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе допроса Крюков признал вину, была раскрыта схема похищения средств, выделенных на ликвидацию свалок, рассказал источник. По его словам, общий ущерб бюджету Московской области превысил 8 млн рублей.

Тверской суд Москвы отправил Крюкова и еще одного фигуранта дела под домашний арест на два месяца, еще двое фигурантов отправлены в следственный изолятор, отметил источник.

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