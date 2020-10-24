Женский марш профессий начался в Минске

Акция протеста под названием «Гордый женский марш профессий» началась 24 октября в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сотни участниц шествия собрались в сквере Симона Боливара и направились вдоль проспекта Независимости в сторону Академии наук. В своих руках они пронесли плакаты с названиями профессий, надписями «Отстоим нашу независимость», «Построим белорусский мир», а также флаги и красно-белые зонты, шарики и цветы.

Уточняется, что их сопровождают микроавтобусы с силовиками. Также марширующие скандируют «Жыве Беларусь!», «Забастовка!», «Верым, можам, пераможам» (верим, можем, победим - прим. ТАСС), «Свободу!».

Очевидцы сообщают о единичных задержаниях.

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