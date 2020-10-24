Суд арестовал замначальника таможни Москвы по обвинению в получении взятки в 500 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы арестовал заместителя начальника Московской таможни — начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергея Цуканова, обвиняемого в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.
Отмечается, что он будет находиться под стражей до 23 декабря 2020 года. Цуканову предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (Получение взятки в крупном размере).
По данным агентства, замначальника московской таможни был задержан 23 октября в момент получения взятки в размере 500 тысяч рублей. Известно также, что подчиненные Цуканова изъяли несколько шуб у одной из коммерческих структур при проведении таможенной проверки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Коми чиновника приговорили к 10 годам за взятку в 1,5 млн рублей
— Подмосковного чиновника задержали по подозрению во взяточничестве
— Замглавы Московской таможни задержан за взятку в 500 тысяч рублей