Суд арестовал замначальника таможни Москвы по обвинению в получении взятки в 500 тысяч рублей

Пресненский суд Москвы арестовал заместителя начальника Московской таможни — начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергея Цуканова, обвиняемого в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.

Отмечается, что он будет находиться под стражей до 23 декабря 2020 года. Цуканову предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (Получение взятки в крупном размере).

По данным агентства, замначальника московской таможни был задержан 23 октября в момент получения взятки в размере 500 тысяч рублей. Известно также, что подчиненные Цуканова изъяли несколько шуб у одной из коммерческих структур при проведении таможенной проверки.

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