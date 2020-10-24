В Подмосковье перечислили самые необычные имена новорожденных
Ника Пикекатлет
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Представитель пресс-службы Главного управления ЗАГС Подмосковья рассказал о самых необычных именах для новорожденных в 2020 году. Об этом сообщает РИАМО.
Так, за год в Московской области родилось свыше 60 тыс. младенцев.
Собеседник отметил, что среди девочек самыми необычными именами стали Ренавия, Властимира, а также Евангелина и Эсмеральда.
При этом среди мальчиков встречались Астрэй, Иссак-Ньютон и Путислав.
Кроме того, наиболее популярными именами, по словам источника, считаются София, Анна, Мария, Максим, Михаил и Александр.
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