В Грузии за сутки выявлен рекордный 1941 случай коронавируса
Анна Светлова
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В Грузии за минувшие сутки выявлен рекордный 1 941 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».
В общей сложности в стране коронавирус был обнаружен у 26 503 человек. При этом вылечились от инфекции с начала вспышки эпидемии 10 163 пациента, 412 — за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 193 человека.
Резкое распространение коронавирусной инфекции в Грузии началось в конце лета. В начале пандемии в стране ежедневно выявляли от одного до десяти инфицированных. Основная часть суточного прироста заболевших зафиксирована в Тбилиси и Батуми.
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