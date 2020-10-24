В Грузии за сутки выявлен рекордный 1941 случай коронавируса

В Грузии за минувшие сутки выявлен рекордный 1 941 случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В общей сложности в стране коронавирус был обнаружен у 26 503 человек. При этом вылечились от инфекции с начала вспышки эпидемии 10 163 пациента, 412 — за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 193 человека.

Резкое распространение коронавирусной инфекции в Грузии началось в конце лета. В начале пандемии в стране ежедневно выявляли от одного до десяти инфицированных. Основная часть суточного прироста заболевших зафиксирована в Тбилиси и Батуми.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Грузия не будет вводить режим ЧП на фоне роста числа заражений коронавирусом

— В Грузии зафиксировали рекордный суточный прирост заражений коронавирусом