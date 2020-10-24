Жителя Калифорнии осудили на 20 лет за пособничество терроризму

Жителя американского штата Калифорния Энрике Маркеса приговорили к 20 годам тюремного заключения за предоставление огнестрельного оружия экстремистам, убившим 14 человек в городе Сан-Бернардино в 2015 году. Об этом информирует New York Times.

Отмечается, что судья отклонил ходатайство защиты о лишении свободы мужчины на срок до пяти лет. Известно, что в 2018 году Маркес признался, что купил оружие, которое в 2015 году применили американец Саид Фарук и его супруга Тэшфин Малик в центре помощи инвалидам. Тогда погибли 14 человек, 22 пострадали, злоумышленники были ликвидированы при задержании.

Следствие установило, что экстремисты поддерживали террористическую группировку «Исламское государство» (организация запрещена в России). Маркес также признался в том, что он вместе с Фаруком обсуждал возможность расстрела студентов в колледже Риверсайда, а также совершение теракта на шоссе.

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