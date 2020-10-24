Онищенко призвал россиян соблюдать меры предосторожности в условиях пандемии

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко попросил россиян соблюдать меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. Об этом он сказал в эфире НСН.

Парламентарий подчеркнул, что предпринимаемые властями меры по сдерживанию коронавируса нового типа работают.

«Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас», — сказал Онищенко.

Парламентарий отметил, что при их соблюдении, граждане сохранят «миллионы часов здоровой жизни».

Как известно, во многих российских регионах в настоящее время действует масочный и перчаточный режим, который предполагает обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах. К другим профилактическим мерам относится соблюдение социальной дистанции, а также ношение перчаток, использование антисептиков.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев COVID-19, умерли 25 525 пациентов, выздоровел 1 119 251 заболевший.