Следователи отпустили экс-замглавы Росгвардии после задержания

Следователи отпустили бывшего замглавы Росгвардии генерала Сергея Милейко, который ранее был задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом «Интерфакс» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Милейко был отпущен под обязательство о явке в связи с тем, что он, вероятно, пошел на сотрудничество со следствием.

Как сообщил агентству информированный источник, это произойдет в связи с тем, что генерал, вероятно, пошел на сотрудничество со следствием.

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