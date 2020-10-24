Следователи отпустили экс-замглавы Росгвардии после задержания
Антон Демидов
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Следователи отпустили бывшего замглавы Росгвардии генерала Сергея Милейко, который ранее был задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом «Интерфакс» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, Милейко был отпущен под обязательство о явке в связи с тем, что он, вероятно, пошел на сотрудничество со следствием.
Как сообщил агентству информированный источник, это произойдет в связи с тем, что генерал, вероятно, пошел на сотрудничество со следствием.
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