За минувшие сутки в столице скончались 63 пациента с коронавирусом, передает оперативный штаб.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в столице сначала пандемии умерли после заражения инфекцией 6 312 человек.

Днем ранее сообщалось о 62 умерших.

По последним данным, в столице выявлено почти 386 тыс. заболевших, 285,2 тыс. выздоровевших.

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