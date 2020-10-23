За сутки в Москве скончались еще 63 пациента с коронавирусом
Дарья Тарасенко
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За минувшие сутки в столице скончались 63 пациента с коронавирусом, передает оперативный штаб.
«У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Всего в столице сначала пандемии умерли после заражения инфекцией 6 312 человек.
Днем ранее сообщалось о 62 умерших.
По последним данным, в столице выявлено почти 386 тыс. заболевших, 285,2 тыс. выздоровевших.
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