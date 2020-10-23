Два человека погибли при пожаре в жилом доме под Владимиром

Два человека погибли и еще один пострадал при пожаре в двухэтажном жилом доме в деревне Арсаки под Владимиром, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

«В деревне Арсаки произошло загорание в квартире двухэтажного жилого дома», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что детей среди пострадавших нет. Площадь возгорания составила лишь 9 кв. метров.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства происшествия, личности погибших устанавливаются.

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