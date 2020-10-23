Дептранс Москвы попросил не парковать машины под деревьями из-за непогоды
Павел Посадский
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Столичный дептранс попросил москвичей не парковать свои машины под деревьями и неукрепленными конструкциями из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
«В Москве ожидается местами гроза с дождем и усиленные порывы ветра 12-15 метров в секунду. Не паркуйте свои машины под деревьями и конструкциями, берегите себя», — предупредили в департаменте.
Отмечается, что опасная погода должна закончиться в столице к 23.00.
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