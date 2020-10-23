Коронавирус стал причиной смерти более 1,5 тыс. москвичей в сентябре

Депздрав Москвы опубликовал предварительные данные по смертности от коронавирусной инфекции в столице в сентябре.

Всего в сентябре 2020 года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 11 159 смертей (на 1 441 случай больше, чем в сентябре 2019). Притом коронавирус стал основной или сопутствующей причины смерти в 1 569 случаях. Основная причина смерти от COVID-19 зафиксирована у 543 человека, что на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в 3 раза меньше, чем в июне (1605).

«В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно)», — говорится в сообщении.

Еще 1026 человек в сентябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус.

По последним данным, в столице выявлено почти 386 тыс. заболевших, 285,2 тыс. выздоровевших и 6,2 тыс. смертей. За последние сутки было зафиксировано 5 478 заразившихся, 2 779 вылечившихся и 62 умерших пациента.

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