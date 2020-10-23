Москвича осудили на 13 лет за педофилию вопреки признанию школьниц в его оговоре

Кузьминский суд столицы приговорил москвича Сергея Жалобу к 13 годам колонии строгого режима по делу о педофилии. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Карина Каленова.

По версии следствия, мужчина два года назад совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек младше 14 лет. Он зашел в подъезд одного из домов в Рязанском районе вслед за школьницами. Девочки утверждали, что он показал им половой орган, но сам москвич заявил, что просто разносил визитки по жилым домам. Притом камеры видеонаблюдения зафиксировали, что Жалоба вышел из здания через две минуты.

Как уточняет агентство, позднее, во время следствия, девочки признались, что оговорили незнакомого мужчину. Предполагается, что школьницы прогуляли в тот день школу и таким рассказом решили «переключить внимание» родителей на «другую проблему». Но несмотря на это, суд решил приговорить москвича к 13 годам колонии строгого режима.

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