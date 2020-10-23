В Москве закрыли две частные школы из-за нарушения мер по коронавирусу

Две частные школы на востоке Москвы были закрыты из-за нарушения санитарных требований по коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«При проведении административных расследований были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. <…> Данная ситуация создавала угрозу жизни и здоровью обучающихся и персонала в школах иностранных языков», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в указанных школах посетителям не измеряли температуру и не проводили надлежащую санитарную обработку помещений. Запас масок и перчаток у них так же оказался недостаточным.

По данным агентства, речь идет о центрах изучения иностранных языков «Лингва-Глобус» и «International House». В отношении руководства школ были возбуждены административные дела.

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