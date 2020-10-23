Минздрав обещает россиянам бесплатную вакцинацию от коронавируса

Вакцина от коронавирусной инфекции в России будет бесплатной и доступной, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне, передает «Интерфакс».

Ранее Мурашко говорил, что решение о бесплатном или платном предоставлении вакцины от COVID-19 будет принимать правительство РФ. Как уточнил министр, вакцинация от коронавируса будет «бесплатной и доступной для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства». Притом для россиян будет предоставлен ассортимент вакцин, которые отличаются по технологии производства.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

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