В Подмосковье женщина бросила детей на заправке

Женщина оставила двоих маленьких сыновей на заправке в Одинцово, чтобы «проучить их за плохое поведение», сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы МВД по Московской области Татьяну Петрову.

По ее словам, в воспитательных целях 34-летняя мать высадила мальчиков (6 и 7 лет) на заправке и уехала.

Дети бежали за машиной по проезжей части, пока они не встретили таксиста, который довез их до сотрудников ГАИ.

Женщина же обратилась в полицию и сообщила, что ее детей похитили.

В отношении нее возбудили уголовное дело за оставление детей в опасности. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

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