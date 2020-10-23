В Подмосковье женщина бросила детей на заправке
Женщина оставила двоих маленьких сыновей на заправке в Одинцово, чтобы «проучить их за плохое поведение», сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы МВД по Московской области Татьяну Петрову.
По ее словам, в воспитательных целях 34-летняя мать высадила мальчиков (6 и 7 лет) на заправке и уехала.
Дети бежали за машиной по проезжей части, пока они не встретили таксиста, который довез их до сотрудников ГАИ.
Женщина же обратилась в полицию и сообщила, что ее детей похитили.
В отношении нее возбудили уголовное дело за оставление детей в опасности. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.
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