Дети заражают коронавирусом в 1,5 раза больше окружающих, чем взрослые

Дети в полтора раза чаще заражают коронавирусом членов семьи, чем взрослые, пишет оперштаб.

«Дети в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты проанализировали 280 тыс. случаев с 1 июня по 21 октября и выяснили, что 17% детей заразили совместно проживающих членов семьи. Такой же показатель среди взрослых составил всего 11%.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян заявил, что предположение о том, что дети являются разносчиками коронавируса и заражают пожилых людей, не подтвердилось.

В оперштабе напомнили, что дети чаще всего не имеют симптомов или переносят болезнь в легкой форме. При этом они представляют угрозу для пожилых людей.

В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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