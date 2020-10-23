Поездки на двух ветках метро в Москве подешевеют на 50%

Поездки на двух ветках столичного метро вне часа пик станут дешевле на 50%. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, эксперимент начнется 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях и продлится до 2 июля 2021 года.

Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию этих веток с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15, пояснил градоначальник.

Он также отметил, что целью эксперимента является снижение потока пассажиров в час пик, чтобы дать возможность гражданам лучше соблюдать социальную дистанцию.

Собянин добавил, что это первый подобный эксперимент в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин выступил против введения жестких мер по коронавирусу

— Массовая вакцинация от коронавируса в Москве стартует в декабре-январе

— В Москве мобильные точки вакцинации от гриппа стали доступнее