Путин призвал губернаторов вводить ограничения аккуратно

Российский президент Владимир Путин заявил, что пока регионы стараются не вводить жесткие ограничения из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

Глава государства призвал аккуратно действовать в данном вопросе и принимать соответствующие решения, исходя из ситуации на конкретной территории, обеспечивая безопасность людей, минимизируя в то же время негативные последствия пандемии для экономики.

Эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов, отметил Путин.

За последние сутки в России было выявлено рекордное число заболевших коронавирусом — 17 340.

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