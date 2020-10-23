СК назвал основную версию загрязнения на Камчатке
Следственный комитет считает природную причину основной версией загрязнения Авачинского залива на Камчатке, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Об этом пишет ТАСС.
Петренко отметила, что у обратившихся за врачебной помощью не обнаружились признаки токсического отравления, а в пробах воды, почвы и морских гидробионтов отсутствовали тяжелые металлы. По ее словам, также не происходило утечек нефтепродуктов.
«Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — сказала она.
Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза. В регион были направлены криминалисты СК.
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