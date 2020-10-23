В КЧР и Дагестане разгромили исламистов, призывавших строить халифат

Сотрудники ФСБ разоблачили в Карачаево-Черкесии и Дагестане две ячейки международных террористов из «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация запрещена в России), призывавших отвергать светские власти и строить халифат. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбы.

В ячейки вошли более 20 человек. У них изъяли три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны разных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие и множество экстремисткой литературы.

Операции прошли в Малокарачаевском районе КЧР и в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Дагестана.

Экстремисты призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства (организация запрещена в России) — халифата, рассказали в ФСБ.