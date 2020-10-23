В Минздраве попросили не принимать антибиотики для профилактики COVID-19

Антибиотики нельзя использовать для профилактики коронавируса, потому что микроорганизмы могут адаптироваться к препаратам, из-за чего лечение будет проходить тяжелее, объяснил главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. Об этом пишет РИА «Новости».

«Любые антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус. Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию», — сказал Козлов.

Он добавил, что аптеки отмечают повышенный спрос на противомикробные препараты. Часто их покупают впрок или принимают без назначения врача для профилактики.

«Не покупайте антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимайте их без назначения. Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты!», — призвал Козлов.

Он также попросил фармацевтов не продавать такие лекарства без рецепта врача.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 41 млн заболевших, 31 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,4 млн человек с COVID-19.

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