Площадь нефтяного пятна в Находке составляет почти 35 тысяч «квадратов»
Полина Рутковская
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В акватории бухты Находка зафиксировано нефтяное пятно площадью почти 35 тысяч квадратных метров, сообщает Росприроднадзор на странице в Instagram.
«... беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 кв.м. Взяты пробы воды на анализ», – указано в сообщении.
В настоящее время ведутся работы по локализации загрязнения, устанавливается источник утечки, отмечает ведомство.
Ранее сообщалось, что в акватории Находки произошел крупный разлив нефтепродуктов.
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