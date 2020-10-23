Площадь нефтяного пятна в Находке составляет почти 35 тысяч «квадратов»

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В акватории бухты Находка зафиксировано нефтяное пятно площадью почти 35 тысяч квадратных метров, сообщает Росприроднадзор на странице в Instagram.

«... беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 кв.м. Взяты пробы воды на анализ», – указано в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по локализации загрязнения, устанавливается источник утечки, отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что в акватории Находки произошел крупный разлив нефтепродуктов.

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