Суд снял с рассмотрения жалобу на арест создателя проекта «Омбудсмен полиции»

Московский городской суд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Самухова.

По словам Самухова, жалоба была снята с рассмотрения по ходатайству защиты.

8 мая текущего года Воронцов был заключен под стражу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц.

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