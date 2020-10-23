Суд снял с рассмотрения жалобу на арест создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Полина Рутковская
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Московский городской суд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Самухова.
По словам Самухова, жалоба была снята с рассмотрения по ходатайству защиты.
8 мая текущего года Воронцов был заключен под стражу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц.
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